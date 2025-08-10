×
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza! Takla atan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Trafik Kazası#Ölümlü Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 19:03

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari aracın takla atıp, şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beyşehir- Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Ümit G. yönetimindeki 07 NTJ plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole yuvarlandı.

2 KİŞİ  HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ümit G. ve yanındaki Hüseyin G., Hacer G., Hatice G. ve Hatice Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralılardan Hüseyin G. de sevk edildiği Konya'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

