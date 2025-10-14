Feci kaza… Şarampole yuvarlanan otomobilde karı-koca öldü

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir yönüne giden çiftçi Mehmet Fırat yönetimindeki 45 KA 7524 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 çocuk babası Mehmet Fırat ve yanında bulunan eşi Mükrime Fırat’ı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fırat çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Fırat çiftinin cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.