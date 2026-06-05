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Feci kaza! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Trafik Kazası#Isparta Kazası#Eğirdir İlçesi
Feci kaza Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 16:19

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Turan Taşyaran (69) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Sorkuncak mevkisi yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu (43) idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kaza Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran'ın (73) yaralandığı, Turan Taşyaran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Feci kaza Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

 

 

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#Trafik Kazası#Isparta Kazası#Eğirdir İlçesi

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