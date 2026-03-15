×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza.... Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Polatlı#Minibüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 23:59

ANKARA’nın Polatlı ilçesinde bir minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek, sürüklendi. Kazada 2 kişi hayatı kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!