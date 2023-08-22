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Feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

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#Trabzon#Trafik Kazası#Kaza
Feci kaza Otomobil TIRa arkadan çarptı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 13:27

Trabzon'un Of ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Seyfettin Koca (61) ile Elmas Şen (68), hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Soğukpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Seyfettin Koca yönetimindeki 34 KC 7853 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Gürcistan uyruklu T.A. yönetimindeki 137-TT plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Feci kaza Otomobil TIRa arkadan çarptı: 2 ölü

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Elmas Şen, Kaza yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen ekiplerce çıkartılan cenazeler, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Feci kaza Otomobil TIRa arkadan çarptı: 2 ölü

Feci kaza Otomobil TIRa arkadan çarptı: 2 ölü

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#Trabzon#Trafik Kazası#Kaza

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