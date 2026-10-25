Peş peşe feci kaza: Ankara'da 3, Ağrı'da 4 ölü

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M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.

ANKARA'DAKİ KAZADA 3 ÖLÜ

Ankara Polatlı Yunak Yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.