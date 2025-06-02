Feci kaza! Otomobil takla attı; öğretmen Yılmaz öldü, yakınları yaralandı

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki öğretmen Muhammed Talha Yılmaz (29) hayatını kaybetti, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesine gitmek için yola çıkan Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Talha Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği 07 AUE 047 plakalı otomobil, takla attı.

ÖĞRETMEN YILMAZ ÖLDÜ, YAKINLARI YARALANDI

Kazada Muhammed Talha Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Sena (29), annesi Ayşe (55) ve çocuğu Hisar Yılmaz (1) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.