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Feci kaza… Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Bozova
Feci kaza… Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 18:32

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Aslan (46) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Bozova-Adıyaman kara yolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aslan’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Aslan ile beraberindeki Fatma P. (42), Ahmet Burak A. (11), Seher A. (10) ve Zehra A. (7) ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Bozova

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