×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza… Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Mersin Mut#Sağlık Ekipleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 19:06

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Mut-Silifke karayolunda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza… Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralı

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, anne Emine (52) ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine savcının incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı.

Haberin Devamı

Tır sürücüsünün yara almadan kurulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Mersin Mut#Sağlık Ekipleri

BAKMADAN GEÇME!