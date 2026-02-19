×
Güncelleme Tarihi:

Feci kaza… Otomobil bariyerlere çarptı: Baba ve anne öldü, kızları yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 18:41

KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü Ali Günay (43) ve eşi Ayşe Günay (36) hayatını kaybetti, kızları Amine Hüna Günay (2) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Karaman'daki evlerine dönmek üzere yol çıkan süt ürünleri fabrikasında çalışan Ali Günay yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan Ali Günay ve eşi Ayşe Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan kızları Amine Hüna Günay ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Günay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 

#Karaman Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Ali Günay

