×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza… Otomobil ağaçlara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın Kazası#Trafik Kazası#Otomobil Kazası
Feci kaza… Otomobil ağaçlara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 19:35

 AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarptığı kazada Moğolistan uyruklu sürücü Gambat Tumennasan ağır yaralanırken, yanında bulunan Ahmet Demir (66) ve eşi Fikriye Demir (66) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 

 

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Haydere Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Bozdoğan'dan Kemer Barajı yönüne giden Gambat Tumennasan yönetimindeki 09 AGJ 669 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki ağaçlığa daldı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tumennasan araçta sıkışarak yaralanırken, yanındaki Ahmet Demir ve eşi Fikriye Demir ise hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tumennasan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Moğolistan uyruklu Tumennasan, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberin Devamı

Jandarmanın olay yerindeki gerekli incelemelerinin ardından Ahmet ve Fikriye Demir'in cenazeleri ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın Kazası#Trafik Kazası#Otomobil Kazası

BAKMADAN GEÇME!