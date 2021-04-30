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Gündem
Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

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Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kütahya'da meydana gelen kazada Niyazi Gümüş'ün kullandığı TIR, karşı şeritte Mustafa Arıtürk’ün kullandığı TIR’a çarptı. Olayda Gümüş ve yanındaki Mustafa İsot, hayatını kaybetti. Öte yandan Gümüş’ün kullandığı TIR devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47’nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’ya sebze taşıyan Niyazi Gümüş, kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bariyerleri aşan TIR, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada Gümüş’ün kullandığı TIR devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı.

Feci kaza Ortalık savaş alanına döndü

Hurdaya dönen TIR'daki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot’un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Feci kaza Ortalık savaş alanına döndü

Diğer TIR'ın sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması devam ediyor.
Feci kaza Ortalık savaş alanına döndü

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