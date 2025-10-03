Feci kaza… Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Haberin Devamı

Hüseyin Kurt idaresindeki 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi, Tütüncü Mahallesi Keçeler yol ayrımında Ahmet Rıfkı Urucu yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hüseyin Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

7 ÖĞRENCİ YARALANDI

Okul servisi sürücüsü ile 7 öğrenci ise hafif yaralandı. Urucu ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait cenaze aracıyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralananlar ise sağlık ekiplerince aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.