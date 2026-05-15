Feci kaza… Öğrenci servisi devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Söğütlü köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Şeref Şahin yönetimindeki 66 ADT 198 plakalı öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Söğütlü köyü yakınında kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre öğrenciler Çınar Şahin ile Zennure Özdemir ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine giderek incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.