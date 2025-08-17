×
Feci kaza! Nefes borusuna ekmek kaçan sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 18:33

 Adıyaman'da araç kullanırken yediği ekmek dilimi nefes borusuna kaçınca kaza yapan Nurettin Çevik (60) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nurettin Çevik, idaresindeki 06 BDU 525 plakalı otomobil ile seyir halindeyken yediği ekmek dilimi boğazına kaçtı. Nefes almakta zorlanan Çevik’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü Nurettin Çevik ile araçta bulunan Hacire Çevik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Nurettin Çevik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

