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Feci kaza! Motosikletli sürücü elektrik direğine çarptı

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#Bursa#Kaza#Motosikletli Sürücü
Feci kaza Motosikletli sürücü elektrik direğine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 15:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. (31), yaralandı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Kadir Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet, yola devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Bursa#Kaza#Motosikletli Sürücü

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