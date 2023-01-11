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Feci kaza! Motosikletli kurye hayatını kaybetti: Kaza uzun süre sonra fark edildi

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#İstanbul#Trafik#Kaza
Feci kaza Motosikletli kurye hayatını kaybetti: Kaza uzun süre sonra fark edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 15:00

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz’da gece saatlerinde seyir halinde olan motosikleti kurye arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyona çarptı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, feci kaza oradan geçen başka bir sürücünün dikkati sayesinde uzun süre sonra fark edildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Göktürk - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli kurye olarak çalışan Bülent Yahşi, bir siparişe gittiği sırada arıza nedeniyle yol kenarında duran hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yoldan geçen başka bir sürücü, yerde yatan kuryeyi fark etti. Kaza uzun süre sonra fark edilirken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün kaza sırasında orada olup olmadığı belirlenemezken, Bülent Yahşi, çok sayıda meslektaşının katıldığı cenaze töreninin ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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