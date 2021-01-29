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Gündem
Emre SAÇLI / DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Feci kaza! Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, iddiaya göre, minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.  

Kaza, Ankara- İzmir Karayolu Valeks Kavşağı'nda, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Ali Akbaş'ın (20) kullandığı 45 KB 5862 plakalı minibüs, iddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen Edip Gültekin (47) yönetimindeki 34 EH 4175 plakalı TIR'a çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, minibüste bulunan Ayzer Akçan (19), İbrahim Metin Hünercik (22) ve Çetin Menemen (54) yaralandı. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Çetin Menemen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

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