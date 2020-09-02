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Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Metrelerce yüksekte asılı kaldı...

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Feci kaza! Metrelerce yüksekte asılı kaldı...
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Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonet adeta aksiyon filmlerindeki görüntüleri yaşattı.

Kaza, Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.

Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmadı.

Feci kaza Metrelerce yüksekte asılı kaldı...

Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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