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Remziye ÖNER/GERCÜŞ/BATMAN, (DHA)- 
Haber Giriş: 05.06.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı

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Feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde lastiği patlayan meyve yüklü kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü yakınlarında Bedrettin Doğan (41) yönetimindeki 47 LP 339 plakalı meyve yüklü kamyonet, tekerleğinin patlaması sonucu, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Bedrettin Doğan ile yanındaki İdris Doğan (19) ve İdris Kaya (31) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yapan kamyonetin kasasında bulunan yüklü miktarda meyve ise, kara yoluna saçıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Feci kaza Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı

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