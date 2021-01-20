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Gündem
Abdulselam UĞUR-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Kayarak bahçe duvarına çarptı

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Feci kaza! Kayarak bahçe duvarına çarptı
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Bursa'da buz tutan yolda kayan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa’da geçen hafta başlayan kar yağışının ardından sokak aralarında ve yollarda buzlanmalar oluştu. Sürücülerin, buzlanma nedeniyle trafikte yaşadıkları zor anlar kameralara anbean yansıyor.

Buz tutan bir yolda yokuş aşağı inen ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başladığı anlar, o sırada cep telefonu kamerasıyla kar manzarası çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kayan aracın bir evin bahçe duvarına çarparak devrilmesi yeralıyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinde yapılırken polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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