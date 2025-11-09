×
Gündem Haberleri

Feci kaza kamerada! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

#Kaza#Trafik Kazası#Nevşehir
Direksiyonun hakimiyetini kaybetti, refüje çıkıp ağaca çarptı. İkiye bölünen otomobildeki 2 kişi can verdi. Nevşehir'deki korkunç kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. 

Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki 63 ADV 217 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. 

Feci kaza kamerada Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı. 


Feci kaza kamerada Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. 


Feci kaza kamerada Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

Görüntüde, yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilen aracın parçalanması yer alıyor. 


Feci kaza kamerada Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü



 

 

 

