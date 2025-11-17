×
Feci kaza kamerada: Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Sinop Belediyesi#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 17:50

Sinop Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, çöp toplama işleminin ardından yeniden hareket ettiği sırada önünden geçen yaşlı kadını fark etmeyerek altına alıp ezdi. Cinayet gibi kazanın dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöp topladıktan sonra aracı yeniden hareket ettirdi. Bu sırada kamyonun önünden geçmekte olan Fikriye Özdemir'i (66) fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Yaşlı kadına çarparak altına alan kamyon, üzerinden geçti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yaşlı kadını altına aldığı ve üzerinden geçtiği anlar tüm açıklığıyla görülüyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

