Feci kaza! Hepsine birden çarptı, aracı terk edip kaçtı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şehit Oğuz Erbay Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Alevoğlu'nun kullandığı 45 FJ 897 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki 3 otomobile ardından da motosiklet ve bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Haşim Bulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevoğlu minibüsle kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Haşim Bulut, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan çalışmayla Ahmet Alevoğlu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.