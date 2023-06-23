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Lüks aracın çarptığı motosikletli havada takla attı! Feci kaza güvenlik kamerasında

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#Bursa#Kaza#Trafik Kazası
Lüks aracın çarptığı motosikletli havada takla attı Feci kaza güvenlik kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 17:13

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıma düşüp ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında Orhangazi’deki Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 VR 965 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Sürkaç’a (58) sürücüsü belirlenemeyen 48 M 6439 plakalı lüks bir otomobil çarptı.

Lüks aracın çarptığı motosikletli havada takla attı Feci kaza güvenlik kamerasında

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKLAŞIK 20 METRE SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet park halindeki 41 AFJ 165 plakalı bir minibüse çarparak durabildi.

Lüks aracın çarptığı motosikletli havada takla attı Feci kaza güvenlik kamerasında

Kazada sürücü Ali Sürkaç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.

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Lüks aracın çarptığı motosikletli havada takla attı Feci kaza güvenlik kamerasında

Diğer yandan, motosiklete çarpan otomobilin kadın sürücüsü kaza sonrası aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen feci kaza ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Lüks aracın çarptığı motosikletli havada takla attı Feci kaza güvenlik kamerasında

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#Bursa#Kaza#Trafik Kazası

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