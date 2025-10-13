×
Gündem Haberleri

Feci kaza! Genç şoför kağıda dönen arabada sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Trafik Kazası#Genç Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 10:51

Isparta Eğirdir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki araca çarptı. Yaşanan kaza sonucu aracında sıkışan genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan Mehmet Can Saraç ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta- Eğirdir yolunun Atabey kavşağında meydana geldi. Mehmet Can Saraç idaresindeki otomobil ile önünde ilerleyen araçla çarpıştı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ AMELİYATA ALINDI

Kazanın şiddetiyle Mehmet Can Saraç'ın kullandığı otomobil büyük çapta hasar görürken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Saraç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Can Saraç'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

