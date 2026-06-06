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Feci kaza… Duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü

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#Trafik Kazası#Yaşlı Çift#Ahmet Gözlek
Feci kaza… Duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 19:38

DENİZLİ’nin Beyağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir işyerinin duvarına çarptı. Kaza, sürücü Ahmet Gözlek (86) ile yanındaki eşi Ayşe Gözlek (82) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Gözlek'in kontrolünü kaybettiği 20 K 1598 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir işyerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Gözlek ile yanındaki eşi Ayşe Gözlek’in hayatı kaybettiği belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Gözlek çiftinin cenazeleri, otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Trafik Kazası#Yaşlı Çift#Ahmet Gözlek

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