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Feci kaza! Ciple otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Çorum#Kaza#Cip
Feci kaza Ciple otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 14:57

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Talip Tunçkılınç idaresindeki 19 SA 044 plakalı cip ile Murat Deveci'nin kullandığı 06 BIF 408 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada sürücü Murat Deveci, eşi Şerife Deveci, ağabeyi Mustafa Deveci ve onun eşi Yüksel Deveci yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan Mustafa ve Yüksel Deveci çifti, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Çorum#Kaza#Cip

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