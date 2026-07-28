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Feci kaza… Çankırı'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı#Trafik Kazası#Otomobil Kazası
Feci kaza… Çankırıda kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 18:47

 ÇANKIRI'da kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Metin Ö. (56) idaresindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki 19 AFU 560 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç.’nin (65) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Metin Ö., Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza… Çankırıda kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Çankırı#Trafik Kazası#Otomobil Kazası

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