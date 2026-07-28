Feci kaza… Çankırı'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Metin Ö. (56) idaresindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki 19 AFU 560 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç.’nin (65) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Metin Ö., Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.