Feci kaza can aldı: 3 çocuk öldü 4 kişi yaralandı

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Refüje çarptıktan sonra savrulan minibüs, ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Muharrem Aknur (16), kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45), oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72) ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur ve Yiğit Uğur Azat da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.