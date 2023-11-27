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Feci kaza can aldı: 3 çocuk öldü 4 kişi yaralandı

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#Polis#Soruşturma#Minibüs
Feci kaza can aldı: 3 çocuk öldü 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

Konya Karatay’da önceki gece 22.15 sıralarında, Mehmet Saim A. (41) yönetimindeki 49 AAC 437 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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Refüje çarptıktan sonra savrulan minibüs, ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Muharrem Aknur (16), kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45), oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72) ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur ve Yiğit Uğur Azat da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Polis#Soruşturma#Minibüs

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