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Feci kaza! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

#MHP#Bartın#Trafik Kazası

MHP’nin Bartın'dan Ankara’daki toplantıya giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybettiBartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti
Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

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Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. 

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Feci kaza Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

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#MHP#Bartın#Trafik Kazası