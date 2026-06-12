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Feci kaza… Bariyerlere çarpan kamyon alev alev yandı: 1 ölü

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#Trafik Kazası#Kamyon Yangını#Trabzon
Feci kaza… Bariyerlere çarpan kamyon alev alev yandı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 22:06

TRABZON'un Maçka ilçesinde şoförünün kontrolünü kaybettiği tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, yandı. Kazada kamyon şoförü Şükrü Gedik (34), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, refüjde sürüklenmesi sonucu yandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyon şoförü Gedik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gedik'in cansız beden, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Feci kaza… Bariyerlere çarpan kamyon alev alev yandı: 1 ölü

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kamyon Yangını#Trabzon

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