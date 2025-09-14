Feci kaza! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gediz-Uşak karayolunun 2’nci kilometresindeki Gediz Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Gediz’den Fırdan Köyü istikametine giden Batuhan Dayı’nın kullandığı 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dayı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.