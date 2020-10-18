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AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 18:15 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Baba ve oğlundan acı haber

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Feci kaza! Baba ve oğlundan acı haber
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Konya'da kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki çocuk ile babası, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarptı.

AA'nın haberine göre kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O, Konya'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Eymen ile babası Bünyamin Özkan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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