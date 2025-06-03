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Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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#Erzurum Kazası#Jandarma Arama Kurtarma#Bayram Tatili Kazası
Feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 10:16

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir otomobilin dereye uçması nedeniyle meydana gelen kazada bir aile yok oldu. Otomobildeki Barış Bakır (25) ile eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır (4) yaşamını yitirdi.

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde dereye uçan otomobildeki Barış Bakır (25) ile eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır (4) yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

Kaza, dün gece saatlerinde Karayazı ilçesinin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a giderken Barış Bakır’ın kontrolünü yitirdiği 65 ACA 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki dereye uçtu. Sabah bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran araç ve içinde bir kişi olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

EŞİ VE ÇOCUKLARI 2 KM UZAKTA BULUNDU

Jandarma araç içindeki Barış Bakır ile çevrede yaptığı aramada yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır'ı buldu.

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Bakır ailesinin Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

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#Erzurum Kazası#Jandarma Arama Kurtarma#Bayram Tatili Kazası

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