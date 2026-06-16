×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza… Art arda kamyonet ile minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adana Trafik Kazası#Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti#Kamyonet Minibüs Çarpışma
Feci kaza… Art arda kamyonet ile minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 18:51

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonet ve minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Güney Kuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli'ye (4), A.A. (27) yönetimindeki kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun üzerinden aynı şeritte ilerleyen H.Y. (56) idaresindeki minibüs de geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Çevrede bulunan vatandaşların uyarısı üzerine kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken minibüs sürücüsü, ağır yaralanan çocuğu Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, A.A'yı yakaladı. 

Feci kaza… Art arda kamyonet ile minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Hastanede bulunan minibüs sürücüsü H.Y. de gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Trafik Kazası#Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti#Kamyonet Minibüs Çarpışma

BAKMADAN GEÇME!