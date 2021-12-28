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Feci kaza! Araç kontrolden çıktı, 11 öğrenci yaralandı

#Kaza#Şanlıurfa#Öğrenci
Feci kaza Araç kontrolden çıktı, 11 öğrenci yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 11 kız öğrenci yaralanırken, yol kenarındaki taşlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ise kaçtı.

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Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 2215 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı.

Kazada otomobilin çarpmasıyla etrafa savrulan; Songül Ötlü (16), Şahibe Nur Kırmızıgül (17), Merve Yeşildağ (14), Zelal Kılıç (16), Gizem Karaçalı (17), Zeliha Erkut (16), Berfin Bozdağ (14), Feyime Ağırtaş (16), Remziye Tuka (16), Merve Altınyüzük (16) ve Emine Gençdal (15) yaralandı. Yaralı öğrenciler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. 

Yol kenarındaki taşlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Polis, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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#Kaza#Şanlıurfa#Öğrenci

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