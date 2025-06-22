Feci kaza! Anne ve çocuğuna otomobil çarptı: Miraç bebek öldü

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Arnavutköy'de anne ve çocuğuna otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Miraç E., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





Kaza saat 16.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşıdan karşıya geçen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle anne ve bebek arabasındaki çocuk yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.





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MİRAÇ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan 2 yaşındaki Miraç E., annesiyle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.