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Feci kaza anne ve 8 yaşındaki kızını ayırdı

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik
Feci kaza anne ve 8 yaşındaki kızını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:34

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada, sürücü anne ve 8 yaşındaki kızı ağır yaralanırken, hastanede hayatta kalma mücadelesi veren anne hayatını yitirdi.

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Kaza, Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hafize Yılmaz idaresindeki, 06 BOM 640 plakalı otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan G.E., yönetimi ndeki 42 CZN 65 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, ağır yaralan Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı D.Y.’yi ambulanslar ile Afyonkarahisar Üniversite ve Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen anne Yılmaz hayatını yitirdi. Kızı D.Y’nin ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tır sürücüsü G.E. göz altına alınırken, hayatını yitiren Yılmaz'ın PTT'de çalıştığı belirtildi.

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik

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