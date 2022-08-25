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Feci kaza anı! Refüjü aştı, otomobil ve otobüse çarptı: Yaralılar var

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#Kahramanmaraş#Muhammed Şeyh Halil#Abdulaziz Özdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 11:10

Kahramanmaraş'ta 2 otomobil ile 1 özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Şeyh Halil (21) yönetimindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride de geçen otomobil, Abdulaziz Özdoğan'ın (25) kullandığı 43 RL 206 plakalı otomobil ile Tugay Özalpay yönetimindeki 46 H 0382 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Feci kaza anı Refüjü aştı, otomobil ve otobüse çarptı: Yaralılar var

Kazada Muhammed Şeyh Halil, Abdulaziz Özdoğan ile Levent Özdoğan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh Halil ile Abdulaziz Özdoğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Feci kaza anı Refüjü aştı, otomobil ve otobüse çarptı: Yaralılar var

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Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp, diğer otomobile ve otobüse çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza anı Refüjü aştı, otomobil ve otobüse çarptı: Yaralılar var

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#Kahramanmaraş#Muhammed Şeyh Halil#Abdulaziz Özdoğan

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