Feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi Şarşar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Şinasi Y. (41) idaresindeki 01 RP 246 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.O. yönetimindeki 01 AJL 485 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALI

Kazada otomobilde bulunan Fatma Durmuşoğlu (64) hayatını kaybederken, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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Durmuşoğlu'nun cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Durumu ağır olan otomobil sürücüsünün ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.