Feci kaza! Acı haber geldi... Yakınları yıkıldı

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte gezmeye çıkan Şükrü Ünal, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle refüje, ardından da ağaca çarptı. Yaralanan Ünal, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Şükrü Ünal, kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı.

Şükrü Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.