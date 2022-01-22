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Feci kaza! Acı haber geldi... Yakınları yıkıldı

#Motosiklet#Kaza#Antalya
Feci kaza Acı haber geldi... Yakınları yıkıldı

Antalya'da kullandığı motosikletle ağaca çarpan Şükrü Ünal (23), yaşamını yitirdi.

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Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte gezmeye çıkan Şükrü Ünal, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle refüje, ardından da ağaca çarptı. Yaralanan Ünal, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Şükrü Ünal, kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı.

Şükrü Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.

Feci kaza Acı haber geldi... Yakınları yıkıldı

 

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