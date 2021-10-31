Feci kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Bursa-Mudanya yolundaki Esentepe Köprülü Kavşağı'nda kaza yapan 2 otomobile, arkalarından gelen 5 araç daha çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yolcular, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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