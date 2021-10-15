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Feci kaza

#İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu#Kaza#Devrilme
Feci kaza

İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda beton blok yüklü İSKİ’ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybetti.

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Kutlay T.’nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı kamyonun sol ön tekerleği, dün 11.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde patladı. Kutlay T.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz’ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ozman Baran Öz’ün kaza haberini alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi, “Hastaneye annesini ziyarete gidiyordu” dedi.

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#İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu#Kaza#Devrilme

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