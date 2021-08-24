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DHA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Feci kaza! 37 yaralı

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Feci kaza! 37 yaralı

Antalya’dan Gaziantep’e giden ‘Ben Turizm’ firmasına ait, 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, dün 04.00 sıralarında, Mersin’in Silifke ilçesi Kapızlı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs park halindeki minibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkarak devrildi. Kazada, otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 37 yaralıdan bazılarına ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

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