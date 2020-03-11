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DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

Feci kaza! 2 Uzman Onbaşından kahreden haber

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Feci kaza! 2 Uzman Onbaşından kahreden haber
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Konya’da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar’ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza 2 Uzman Onbaşından kahreden haber

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