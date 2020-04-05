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Suat İNCEDERE/DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Feci kaza! 2 at telef oldu...

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Feci kaza! 2 at telef oldu...
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Kars'ta yolda gezen başıboş atlara çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 2 at telef oldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kars'ın Arpaçay ilçesinin Doğruyol Köyü Bakırçıkan mevkisinde meydana geldi. Ardahan'ın Çıldır ilçesi yönünden Kars'ın Arpaçay ilçesine giden Habib Balkay yönetimindeki 36 AS 561 plakalı otomobil, önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada, atlara çarpması sonucu şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. Sürücü Habip Balkay, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilin çarptığı iki at ise telef oldu.

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