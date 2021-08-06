Feci kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Yabancı plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle Aksakal’ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Her iki araçta yaralanan Muhammet Sefa Aksakal, Makbule Özge Aksakal ve 10 aylık Beril Aksakal ile Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu ve Hanım Balaban ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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