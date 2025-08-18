×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fazla ilaç sonu oluyordu

Güncelleme Tarihi:

#Fazla İlaç Kullanımı#Bağırsak Sorunu#Genel Cerrahi
Fazla ilaç sonu oluyordu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 07:00

İZMİR Gaziemir’de yaşayan 3 çocuk babası, emekli Hadi Aytar (63), 3 Ağustos’ta, şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne başvurdu.

Haberin Devamı

Yapılan tetkiklerin ardından kalın bağırsağında delik tespit edilen Aytar, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Farklı ek hastalıkları nedeniyle sıklıkla ilaç kullandığını ifade eden Aytar, “O gece evde aniden karnım ağrımaya başladı. Sanki bıçakla karnımı deliyorlarmış gibi oldu. Çok acı hissettim. Hastaneye çocuklarım yetiştirdi. Yerimde duramayacak gibiydim. Doktor bey incelemeler yaptı. Bağırsağımda delik olduğunu tespit edip beni acil ameliyata aldı” dedi.

Ölümcül olabilen bu durumun, Türkiye’de ender yapılan kapalı yöntem ameliyat sayesinde önlendiğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toylu Meredov ise “Hadi Bey çok fazla ek hastalıkları olan bir hastamız. Aort anevrizmasından tutun romatolojik still, tansiyon, şeker gibi çok sayıda hastalığı var. Başarılı bir ameliyat oldu” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fazla İlaç Kullanımı#Bağırsak Sorunu#Genel Cerrahi

BAKMADAN GEÇME!