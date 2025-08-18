Fazla ilaç sonu oluyordu

Haberin Devamı

Yapılan tetkiklerin ardından kalın bağırsağında delik tespit edilen Aytar, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Farklı ek hastalıkları nedeniyle sıklıkla ilaç kullandığını ifade eden Aytar, “O gece evde aniden karnım ağrımaya başladı. Sanki bıçakla karnımı deliyorlarmış gibi oldu. Çok acı hissettim. Hastaneye çocuklarım yetiştirdi. Yerimde duramayacak gibiydim. Doktor bey incelemeler yaptı. Bağırsağımda delik olduğunu tespit edip beni acil ameliyata aldı” dedi.

Ölümcül olabilen bu durumun, Türkiye’de ender yapılan kapalı yöntem ameliyat sayesinde önlendiğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toylu Meredov ise “Hadi Bey çok fazla ek hastalıkları olan bir hastamız. Aort anevrizmasından tutun romatolojik still, tansiyon, şeker gibi çok sayıda hastalığı var. Başarılı bir ameliyat oldu” diye konuştu.