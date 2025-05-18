'Fazla çevremiz yok' diyerek çağrı yapmıştı... Kanseri yenen oğlu için balon uçurulacak

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan Samet Demir, oğlunun kanseri yenmesinin ardından ‘Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?’ şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi. Başkan Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıklara başladığını duyurdu. 25 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte, kanseri yenen küçük çocuğun, istediği gibi balonlar gökyüzüne doğru yolculuğa çıkacak.