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'Fazla çevremiz yok' diyerek çağrı yapmıştı... Kanseri yenen oğlu için balon uçurulacak

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#İstanbul#Samet Demir#Sancaktepe
Fazla çevremiz yok diyerek çağrı yapmıştı... Kanseri yenen oğlu için balon uçurulacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 10:56

İstanbul'da yaşayan Samet Demir, oğlunun kanseri yenmesinin ardından ‘Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?’ şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Samet Demir'in sosyal medyadaki çağrısı yanıt buldu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikle, kanseri yenen küçük çocuğun, istediği gibi balonlar gökyüzü ile buluşacak.

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan Samet Demir, oğlunun kanseri yenmesinin ardından ‘Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?’ şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi. Başkan Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıklara başladığını duyurdu. 25 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte, kanseri yenen küçük çocuğun, istediği gibi balonlar gökyüzüne doğru yolculuğa çıkacak.

 

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#İstanbul#Samet Demir#Sancaktepe

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